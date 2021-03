Een derde van tweedeklassers weet niet dat Nederland een democratie is

Het is zo vlak voor de verkiezingen én met kinderen die al maanden niet naar school gaan een treurig cijfer: maar liefst 35 procent van de middelbare scholieren uit de tweede klas weet niet dat Nederland een democratie is.



Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam volgden duizenden scholieren van verschillende middelbare scholen voor langere tijd. Daarover schrijft Trouw. De helft van de kinderen tussen de 12 en 14 jaar oud vindt democratie niet belangrijk of heeft er geen mening over en 35 procent weet dus niet eens dat we in een democratie leven of ze denken zelfs dat Nederland geen democratie is. Onderzoekers Laura Mulder en Paula Thijs geven wel aan dat sommige kinderen op deze leeftijd nog niet precies weten wat een democratie is.



Het verschil tussen VWO’ers en VMBO’ers is groot op twee vlakken: twee derde van de VWO’ers vindt democratie belangrijk, tegenover ruim een derde van de VMBO’ers. En ook: VWO’ers houden minder rekening met minderheden, VMBO’ers hebben meer begrip voor mensen uit andere culturen of met een andere religie. Dat zou komen omdat VWO’ers vaker van mening zijn dat de meerderheid beslist.



Volgens de onderzoekers zijn de ondervraagde jongeren minder solidair dan oudere generaties. Dat is een behoorlijk probleem, omdat ‘die solidariteit van groot belang is in het licht van de toenemende druk op de sociale zekerheid.’ Ze pleiten dan ook voor meer onderwijs over democratie en maatschappij. Nu begint maatschappijleer pas in de bovenbouw en is het vaak een ondergeschoven kindje.

Reacties

07-03-2021 08:35:19 allone

Oudgediende



Waarbij je natuurlijk kunt vragen hoe democratisch onze democratie is

07-03-2021 08:39:47 KhunAxe

Oudgediende



Als tijdens landelijke verkiezingen partij X met een overgrote meerderheid van stemmen als de absolute winnaar uit de bus komt dan kan het zomaar gebeuren dat partijen Y en Z een coalitie aangaan, (zelfs als ze elkaar niet mogen maar X nóg minder mogen), om daarmee overwinnaar X uit het zadel te storen.



Dit zuig ik niet uit mijn duim, dit is gebeurd en zal vast nog vaker gebeuren. De stem van het volk? Daar heeft men maling aan, het volk heeft gesproken en moet verder zijn bek houden..



Dus nee, ik vind Nederland absoluut geen democratisch land



07-03-2021 08:50:18 Jura6

Erelid



Op zich wel met je eens maar als 1 partij alle macht kan krijgen kan dat ook wel eens verkeerd aflopen.



Hitler is uiteindelijk ook "democratisch" verkozen. Verbood daarna alle andere partijen en de rest is geschiedenis.



Er moet wel iets van oppositie zijn.

07-03-2021 08:59:58 Emmo

Stamgast



@KhunAxe :

Als tijdens landelijke verkiezingen partij X met een overgrote meerderheid van stemmen als de absolute winnaar uit de bus komt dan kan het zomaar gebeuren dat partijen Y en Z een coalitie aangaan, (zelfs als ze elkaar niet mogen maar X nóg minder mogen), om daarmee overwinnaar X uit het zadel te storen. QuoteAls tijdens landelijke verkiezingen partij X met een overgrote meerderheid van stemmen als de absolute winnaar uit de bus komt dan kan het zomaar gebeuren dat partijen Y en Z een coalitie aangaan, (zelfs als ze elkaar niet mogen maar X nóg minder mogen), om daarmee overwinnaar X uit het zadel te storen. Slecht voorbeeld, wat jij schetst is juist een kenmerk van de democratie. Of je daar vrolijk van moet worden is een tweede.

07-03-2021 09:24:59 KhunAxe

Oudgediende



In een democratie wint de partij met de meeste stemmen, zo simpel zie ik het. De andere partijen kunnen natuurlijk wetsvoorstellen e.d. afstemmen of zelf voorstellen doen, maar als je de overwinnaar bent in de verkiezingen dan behoort jouw partij de volgende 4 jaar 'de baas' te mogen zijn. En daar breng jij mij niet vanaf beste vriend



: Ik zeg niet dat die ene partij alle macht moet hebben, dat heeft de VVD nu ook niet. Maar de grootste overwinnaar heeft wel enkele dingen voor op zijn tegenstanders, zoals bijvoorbe3eld de Minister-President mogen leveren en nog wat meer van zulks.



En nee hoor, ik zit echt geen lans te breken voor de PVV, (Afgesplitste partij van VVD notabene ), maar we hebben met zijn allen kunnen zien wat er gebeurt als een door vele politici (!!!) niet gewenste partij de overwinnar dreigt te worden!



Misschien had de PVV het verschrikkelijk slecht gedaan, maar op basis van de uitslagen hadden ze het in ieder geval moeten worden toegestaan het te proberen.. They won!!



Verder laat het mij koud hoor en trek je niets aan van mijn opmerkingen, ik heb allang gelden besloten om nooit meer te gaan stemmen, maar ik mag wél mijn mening geven! Dat is mijn onvervreemdbaar recht!



07-03-2021 09:27:10 Buick

Erelid

Maar krijgen de kinderen van nu dan geen maatschappijleer meer?

Ik vind het wel triest dat kinderen niet eens weten hoe hun land in elkaar steekt.

De nederlandse taal is ook al zeer slecht.

Wat leren kinderen eigenlijk wel op school?

07-03-2021 10:28:40 Mamsie

Oudgediende



Quote:

Een derde van tweedeklassers weet niet dat Nederland een democratie is



En ik weet eigenlijk niet óf Nederland nog wel een democratie is. En ik weet eigenlijk niet óf Nederland nog wel een democratie is.

