Onbekenden spellen naam van drie leraren met ontlasting in klas

Onbekenden hebben in een klaslokaal de namen van drie leerkrachten met ontlasting gespeld.Ook de deuren, ramen en diverse klaslokalen van de school in West-Afrikaanse Ghana zijn besmeurd met poep, schrijft Modern Ghana.De schoolleiding was genoodzaakt om de school te sluiten.De politie is een onderzoek gestart.