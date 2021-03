Man bekleedt grafkist voor jongen (5) met moeders trouwjurk

Als grafkistenmaker krijgt Utrechter Radboud Spruit soms bijzondere verzoeken. Zo ook onlangs van de moeder van een vijfjarig jongetje, die vroeg om de kist van haar zoon te bekleden met de stof van haar trouwjurk. "Mijn spannendste bekledingsopdracht ooit."



Spruit was aan het werk aan de grafkist van het jongetje toen hij werd gebeld door de moeder, die zei dat ze een 'rare vraag' had. "Dit is wat mensen vaak zeggen wanneer zij mij als grafkistenmaker bellen", schrijft Spruit op Twitter. "Rare vragen bestaan niet, antwoord ik altijd wanneer mensen dat zeggen."



Grafkist

De moeder vertelde hem dat ze altijd heel open was geweest tegen haar zoontje. "Ook toen hij ongeneeslijk ziek was en hij zou gaan overlijden. Het jongetje was nieuwsgierig naar wat er zou gaan gebeuren."



Ze legde aan haar zoon uit dat hij in een kist zou komen te liggen. "Hij wilde weten hoe die eruitzag en was vooral nieuwsgierig naar de binnenkant. Ze vertelde dat de kist bekleed zou zijn met stof", schrijft de grafkistenmaker. Het jongetje was benieuwd wat voor stof dat dan zou zijn. "Tja, misschien mogen we die wel zelf uitkiezen", antwoordde de moeder.



Trouwjurk

"In de kledingkast van de moeder hing nog altijd haar trouwjurk, het meest bijzondere kledingstuk dat ze bezat en haar kinderen keken regelmatig in de kast om die te aanschouwen", schrijft Spruit. De moeder stelde voor om die jurk te gebruiken als bekleding. "Hij wist niet wat hij hoorde: 'Jouw trouwjurk! Echt? Maar vind je dat niet zonde?' Hij kon zijn geluk niet op."



Toen de moeder aan Spruit vroeg of dit mogelijk was, hoefde hij niet lang na te denken. "Ik zei natuurlijk meteen ja, maar ik schrok mij rot. Ik ben wel handig, maar zeker geen volleerd kleermaker."



Met zweet in zijn handen zette Spruit zijn schaar in de trouwjurk. "De moeder hoopte dat er een klein onderdeel gespaard kon worden als herinnering voor haar. Het lukte mij om het hesje te bewaren en aan de moeder terug te geven. Het was mijn spannendste bekledingsopdracht ooit."



Reactie

Nadat Spruit zijn verhaal had gedeeld op Twitter stroomden de reacties binnen. "Ik word een beetje stil van alle reacties die ik krijg. Op zoveel lieve woorden was ik niet voorbereid." Toch vindt Spruit dat niet hij degene is die de aandacht verdient. "Alle eer moet naar dit gezin en het jongetje gaan die de dood zo onder ogen durfden te zien. Zij zijn mijn helden en een groot voorbeeld voor anderen."

Reacties

05-03-2021 16:38:36 Mamsie

Wat een hartverscheurend verhaal. Kinderen en doodgaan.... zo tegennatuurlijk en dieptriest.

