Telefoontje beëindigen? Dat komt maar zelden gelegen, blijkt uit studie

Of het nou een werkgerelateerd belletje is of een gesprek met een vriend: telefoongesprekken eindigen maar zelden als beide gesprekspartners uitgepraat zijn. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie.



Ongeacht met wie je aan de telefoon bent of wat de aard van het gesprek is: de kans is groot dat één van de twee gesprekspartners eerder op wil hangen dan de ander. Dat stellen Amerikaanse onderzoekers na een analyse van bijna duizend telefoongesprekken.



De onderzoekers beluisterden gesprekken tussen vreemden, familieleden en vrienden. Ze analyseerden lange gesprekken en korte gesprekken en hoorden geklets en felle discussies. De gesprekken eindigden bijna nooit als beide individuen dat wilden. Dat schrijft The Guardian.



"Hoeveel communicatie en verbinding gaat er verloren in de wereld, simpelweg omdat honderden miljoenen mensen die willen blijven praten het gesprek moeten afbreken", vragen de onderzoekers zich af.



Het verschil tussen wat de gesprekspartners wilden en wat ze kregen was vaak zo'n beetje de helft van het totale gesprek, concluderen de onderzoekers.



"Het is belangrijk om eerlijk te zijn en je verwachtingen duidelijk te maken als je een telefoongesprek begint", legt hoogleraar gedragswetenschappen Paul Dolan uit aan de Britse krant.



"Mensen durven vaak niet te zeggen dat ze maar twintig minuten hebben voor een telefoongesprek, uit angst om onbeschoft over te komen. Maar het zou de communicatie sterk verbeteren."

