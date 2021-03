Lichamen transhumanisten bevroren in afwachting op onsterfelijkheid

Transhumanisme is een recente vorm van speculatieve filosofie die probeert om de door de natuur gestelde grenzen van het menselijke bestaan te doorbreken.



De aanhangers van deze filosofie noemen zich ‘transhumanisten’ en beweren dat de mens is beland in het post-Darwin tijdperk en zijn evolutie in eigen hand kan gaan nemen.



De ideologie gaat volgens Daily Star ervan uit dat de biologische evolutie van de mens versneld en getranscendeerd kan worden door moderne technologie.



Bewustzijn en geheugen worden door de transhumanisten gezien als producten van het brein, die gedownload kunnen worden naar een machine (cyborg). Hierdoor ontstaat volgens hen een ”spirituele machine” en wordt onsterfelijkheid gerealiseerd. Zo kan de nieuwe, transhumane mens als een god heersen over zijn eigen lot.



Het doel waar transhumanisten naar streven is om onsterfelijk te worden, dus staan ze in de rij om hun lichamen en of hoofd te bevriezen wanneer ze de ‘eerste keer’ sterven in afwachting op de dag waarop ze weer ‘gewekt’ zullen worden.



Echter critici waarschuwen voor het sluipend gevaar van transhumanisme. Intussen hebben wereldwijd honderden personen, van wetenschappers tot basketbalspelers, hun lichamen en of hoofden laten bevriezen.

Reacties

05-03-2021 08:58:59 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 84.404

OTindex: 36.645

als dat hun reïncarnatie maar niet bemoeilijkt of zelfs onmogelijk maakt

05-03-2021 09:14:45 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.461

OTindex: 20.053

Quote:

Echter critici waarschuwen voor het sluipend gevaar van transhumanisme. Waar bestaat die 'sluipende gevaar' dan uit? Dat er een partij vriezers met bevroren koppen ergens staan te draaien? Ja, onnodig gebruik van energie, maar omdat een sluipend gevaar te noemen? Wat is het argument van die critici? Waar bestaat die 'sluipende gevaar' dan uit? Dat er een partij vriezers met bevroren koppen ergens staan te draaien? Ja, onnodig gebruik van energie, maar omdat een sluipend gevaar te noemen? Wat is het argument van die critici?

05-03-2021 09:31:30 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.762

OTindex: 2.675

@BatFish : Het beste werkt invriezen waarschijnlijk als je nog een functionerend brein hebt.

05-03-2021 09:38:57 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.614

OTindex: 83.439

Je moet er toch niet aan dénken dat je na jaren in de diepvries opeens weer levend bent! En alleen nog maar bestaat uit een hoofd....

Een horrorfilm! En gelukkig dat het écht niet mogelijk is!

05-03-2021 09:49:33 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.842

OTindex: 2.720

@BatFish : Misschien is het gevaarlijk omdat het de gezonde natuurlijke angst voor de dood kan wegnemen en zelfmoorden in de hand kan werken?

05-03-2021 10:07:24 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.372

OTindex: 27.163

Ik vind het een prima idee. Over honderd jaar hebben we een enorme voorraad aan reserve-organen.

We zijn nu al dankzij één onzer politieke partijen min of meer verplicht donor. Dan kunnen die lichamen er ook voor benut worden.

[/sarcasm]

