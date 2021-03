Dieven graven tunnel naar woning om zilver te stelen

Dieven hebben een tunnel naar een woning gegraven van ruim 5 meter diep en 7 meter hoog om een grote hoeveelheid zilver dat in een kelder was begraven te stelen.



De eigenaar van de woning, die een arts is, heeft niet aangegeven om hoeveel zilver het gaat.



Het incident voltrok zich in Jaipur, India.



In januari kocht een van de verdachten een woning ter renovatie net achter de woning van de arts en bedekte alle muren met hout. Hierna begon hij met enkele anderen aan graafwerkzaamheden, meldt India Tv.



Het is niet duidelijk hoe de mannen wisten dat er daar zilver begraven was.

Reacties

03-03-2021 22:33:43 Mamsie

Oudgediende



Quote:

Het is niet duidelijk hoe de mannen wisten dat er daar zilver begraven was.



Waren zeker op de begrafenis geweest.... Waren zeker op de begrafenis geweest....

03-03-2021 23:02:19 botte bijl

Stamgast



@Mamsie :

jij denkt dat het zilver dóód was jij denkt dat het zilver dóód was

