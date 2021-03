Duiker Jesse vist verloren telefoon van Mona op: Vol waardevolle bestanden

Vette pech voor de Duitse Mona die in Breda studeert: ze liet haar telefoon in de gracht vallen. Omdat er veel waardevolle bestanden op stonden schakelde ze een duikschool in om haar telefoon terug te krijgen. Met resultaat.De Bredase duikschool DiveSenses krijgt regelmatig verzoekjes om verloren voorwerpen terug te vinden. "Vaak zijn het dingen die echt van waarde zijn voor mensen. Trouwringen, telefoons op sleutels", vertelt duiker Jesse Zuidmeer aan EditieNL. Hij ging zaterdag op zoek naar de telefoon van Mona."Mona studeert fotografie in Nederland en op haar telefoon stonden heel veel waardevolle documenten die ze nergens anders had opgeslagen. Dus het was voor haar heel belangrijk om haar telefoon terug te krijgen."Dus ging Jesse de gracht in. Anderhalf uur zocht hij samen met een vriend naar haar telefoon. "Mona kon ons goed vertellen waar de telefoon precies in het water was gevallen." Omdat de gracht slechts twee meter diep is kon Jesse lang in het water blijven. "Je gebruikt dan bijna net zoveel lucht als op de oppervlakte dus we konden wel even zoeken. Toen we uiteindelijk de telefoon vonden was Mona heel erg blij."Of de telefoon het nog doet weet Jesse niet. "Ik heb haar geadviseerd de telefoon eerst even drie dagen goed te laten drogen want anders maakt-ie kortsluiting. Als hij het weer doet zou ze het laten weten."Mona heeft inmiddels wel aan de duikschool laten weten dat haar simkaart en SD-kaart gered zijn waardoor ze een groot deel van haar bestanden terug heeft.