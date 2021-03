Mr. Potato Head wordt genderneutraal: Gaat vooral om verkoop

Het speelgoedfiguurtje Mr. Potato Head wordt genderneutraal. Mr. wordt in de komende maanden van de verpakking gehaald, wat overblijft is Potato Head. De ethische beslissing heeft ook een commerciƫle achtergrond, laat een expert aan RTL Nieuws weten.



In Potato Head, in Nederland ook wel bekend als Meneer Aardappelhoofd, kun je losse onderdelen zoals ogen, oren, een neus, een bril en een snor steken.



Het figuurtje bestaat bijna 70 jaar en werd eind vorige eeuw een hoofdpersoon in de filmreeks Toy Story. Potato Head begon als een pakket losse onderdelen die kinderen in een aardappel moesten steken en werd later geleverd met een plastic aardappel in de doos.



Fabrikant Hasbro, ook bekend van My Little Pony en Transformers, laat weten dat deze naamaanpassing doorgevoerd wordt 'omdat consumenten hun waarden willen herkennen in het speelgoed dat ze aan hun kinderen geven'.



Het bedrijf liet enkele uren na de bekendmaking via een tweet weten dat het ook mannelijke en vrouwelijke Potato Heads blijft verkopen. Het gaat dus enkel om een naamswijziging, een statement vanuit het bedrijf. Er komt ook een familieset (zie afbeelding bovenaan dit artikel), waarin twee volwassen aardappels en een baby-aardappel zitten. Dat pakket bevat 42 accessoires, waarmee kinderen zelf kunnen bepalen tot welk geslacht de baby en de ouders behoren.

Reacties

02-03-2021 07:07:39 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.719

OTindex: 77.257

Nooit van mr potato head gehoord - en dat lijkt me geen gemis..

.. ik neem aan dat dit allemaal voor wat extra reclame is?

02-03-2021 07:19:14 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.789

OTindex: 2.705

Kotsmisselijk en doodmoe word ik van dat gendergeneuzel!

02-03-2021 07:21:19 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.714

OTindex: 6.778

@KhunAxe : Wees dan maar blij dat je zelf niet met dat probleem zit.

02-03-2021 07:26:44 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.789

OTindex: 2.705





Daar kan ik ergens nog wel inkomen, dat er mensen zijn die daarmee worstelen bedoel ik, maar zo'n kutaardappel genderneutraal maken??? Kom óp zeg!! Waanzin ten top! @venzje : Waarmee? Niet goed weten of ik man of vrouw, hetero of bi of gay ben?Daar kan ik ergens nog wel inkomen, dat er mensen zijn die daarmee worstelen bedoel ik, maar zo'n kutaardappel genderneutraal maken??? Kom óp zeg!! Waanzin ten top!

02-03-2021 07:31:05 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.714

OTindex: 6.778





Zelf fantaseerde ik vroeger dat een op de smalle zijkant staand legosteentje van zes nopjes de spelpersoon was die ik in gedachten had, want veel variatie had je toen nog niet. Eigenlijk was dat veel makkelijker.



Laatste edit 02-03-2021 07:31 @KhunAxe : Ach, zie het in de lijn van poppen met allerlei verschillende huidskleuren. Kinderen willen zich nu eenmaal kunnen identificeren met hun speelgoed.Zelf fantaseerde ik vroeger dat een op de smalle zijkant staand legosteentje van zes nopjes de spelpersoon was die ik in gedachten had, want veel variatie had je toen nog niet. Eigenlijk was dat veel makkelijker.

02-03-2021 07:36:05 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.789

OTindex: 2.705





Ik heb overigens niets tegen het speelgoed an sich, ik maak me enkel een beetje boos dat weer zo'n fabrikant schijnheilig zo'n ding genderneutraal gaat maken om vooral zijn 15 minutes of fame kunnen krijgen.. Daar gaat het mij om, de schijnheiligheid druipt er vanaf!



. Laatste edit 02-03-2021 07:46 @venzje : Ik had vroeger geen lego en geen poppen, zelfs niet in een door mij gewenste huidskleurIk heb overigens niets tegen het speelgoed an sich, ik maak me enkel een beetje boos dat weer zo'n fabrikant schijnheilig zo'n ding genderneutraal gaat maken om vooral zijn 15 minutes of fame kunnen krijgen.. Daar gaat het mij om, de schijnheiligheid druipt er vanaf!

02-03-2021 08:11:36 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.681

OTindex: 3.158

@KhunAxe : Ik ben het eens met je opmerking, waar stopt dit? Telkens als je denkt nu is allemaal wel aangepast krijgen ze het voor elkaar om toch nog iets te vinden dat aangepast moet worden.

