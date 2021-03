Veulenbrigade bestaat 30 jaar: Uniek in Nederland

Maandag 1 maart opent voor de dertigste keer de veulenbrigade z'n deuren. De afdeling van de Universiteitskliniek voor Paarden in Utrecht staat vier maanden lang 24/7 klaar om zieke, pasgeboren veulens zo snel mogelijk de beste behandeling en intensieve zorg te bieden. "Er komen zelfs af en toe veulens vanuit het buitenland hiernaartoe."



Sinds 1991 staat jaarlijks een team van specialisten, dierverzorgers en studenten klaar om intensieve zorg te bieden aan zieke veulens. "Het is te vergelijken met een couveuse-afdeling voor baby's", vertelt dierenarts Mathijs Theelen, die sinds vijf jaar coƶrdinator van de afdeling is. "We zorgen dat de veulens precies op tijd voorzien worden van voeding, infuus en medicijnen. Het is heel intensief werk."



Het paardenziekenhuis in Utrecht is de enige plek in Nederland waar zo'n ic voor veulens is. "Er komen paarden vanuit het hele land naar ons toe. We hebben zelfs af en toe veulens vanuit Duitsland en Belgiƫ op de afdeling."



Opleiding

Op de veulenbrigade werken veel studenten van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Zij worden vanaf oktober klaargestoomd in een speciale opleiding tot veulenbrigadier. "Zij doen dit helemaal vrijwillig. Het is aan hen te danken dat dit mogelijk is. Anders zou het te kostbaar zijn om 24 uur verzorging te bieden."



Groter risico

Het risico op complicaties na de geboorte is bij veulens groter dan bij andere diersoorten. "In de eerste moedermelk na de geboorte zitten belangrijke afweerstoffen die ze niet kunnen missen. Bij andere dieren worden die vaak overgedragen via de placenta, maar bij veulens is dat niet het geval. Zij worden geboren zonder afweer. Dus als er iets misgaat met de melk hebben ze meteen een grote achterstand."

