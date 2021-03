Stel met kind kampeert in tentje boven steile afgrond: politie grijpt in

Het uitzicht is er misschien prachtig, maar de Britse kustwacht en politie hebben geen goed woord over voor het stel dat afgelopen weekend boven een steile afgrond kampeerde. Niet alleen is de locatie levensgevaarlijk vanwege aardverschuivingen, de coronamaatregelen werden ook nog eens genegeerd.De twee kampeerden samen met een kind in een tentje in het natuurgebied North York Moors, bij het Britse Yorkshire.Ze hadden hun tentje opgezet boven een steile klif, die bekendstaat om aardverschuivingen. De kustwacht ging bij de drie langs om hen te wijzen op 'de gevaarlijke locatie van hun kampeerplek'.Ook werd de politie ingeschakeld, omdat de kampeerders de coronamaatregelen overtraden. Vanwege de lockdown in Groot-Brittannië is het momenteel niet toegestaan om je huis te verlaten voor 'niet-essentiële redenen'. Het is niet duidelijk of de kampeerders een bekeuring hebben gekregen.De kustwacht waarschuwt mensen op te passen bij de kliffen. Dagelijks krijgen zij berichten van aardverschuivingen en instortingen. "Als de klif afbreekt gebeurt dat zonder waarschuwing en zelfs een kleine aardverschuiving kan dodelijk zijn."