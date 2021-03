Bom uit Tweede Wereldoorlog beschadigt huizen in Engelse stad Exeter

In de Engelse stad Exeter zijn meerdere huizen beschadigd toen een bom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing werd gebracht.



Ramen van panden in een straal van honderd meter sprongen en er ontstonden scheuren in metselwerk. De ontploffing was tot op 8 kilometer afstand te horen en het explosief liet volgens de politie een krater met de omvang van een dubbeldekker achter.



Uit voorzorg waren zo'n 2600 huizen geëvacueerd. De blindganger was door explosievenexperts ingepakt in 400 ton zand om de ontploffing zoveel mogelijk af te zwakken.



De bom was in de Tweede Wereldoorlog afgeworpen door een Duits vliegtuig. Dit type bom van zo'n duizend kilo had in de oorlog de bijnaam Hermann, omdat de vorm deed denken aan het corpulente voorkomen van nazi-kopstuk Hermann Göring. De bom werd deze week aangetroffen bij bouwwerkzaamheden nabij de campus van de universiteit van Exeter.



Er wordt nog onderzoek gedaan naar de precieze schade van de explosie. De politie hoopt dat vanavond de eerste mensen kunnen terugkeren naar hun huis.

Reacties

04-03-2021 09:01:06 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.601

OTindex: 83.422

@venzje : Dat is toch de vader van een tweeling??? 😉

04-03-2021 09:34:59 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.757

OTindex: 2.675

Dit is toch een dubbeldekker?



Een bom aan kilocalorieën



Laatste edit 04-03-2021 09:36 Een bom aan kilocalorieën

04-03-2021 09:54:07 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.753

OTindex: 6.789

En dat oranje plakje rubber.)



Laatste edit 04-03-2021 09:55 @Grouse : O ja. Daar had ik niet aan gedacht omdat dat zo totaal buiten mijn belevingswereld valt. (En al helemaal die zompige zoete deegballen aan de buitenkant.En dat oranje plakje rubber.)

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: