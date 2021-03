Boa's stuiten op ontvoerde man

In Breda is een ontvoerde man bevrijd

dankzij een avondklokcontrole.Dat

gebeurde vrijdagnacht.De politie heeft

drie mannen aangehouden.



Boa's hielden een auto aan in verband

met de avondklok en vonden dat de

inzittenden zich verdacht gedroegen.De

boa's vermoedden dat ze drugs hadden

gebruikt en haalden de politie erbij.De

agenten legden een verband met een

ontvoeringzaak waarover ze kort

daarvoor een melding hadden gekregen.



Inderdaad bleek een van de vier mannen

in de auto te zijn ontvoerd.Onduidelijk

is nog wat de reden was.De andere drie

inzittenden worden verhoord.

