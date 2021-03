Zelfreinigend ondergoed kan naar verluidt wekenlang worden gedragen zonder dat het stinkt

Een bedrijf uit Minnesota heeft wat het "het schoonste ondergoed ter wereld" noemt gecreëerd, een innovatief zelfreinigend ondergoed dat wekenlang, zelfs maandenlang dagelijks gedragen kan worden, zonder dat het stinkt.



HercLéon, een materiaalinnovatiegroep die bekend staat om het maken van 's werelds eerste zelfreinigende sokken, T-shirts en lakens, pakt nu de ondergoedindustrie aan met Kribi, een onderkledinglijn gemaakt van een bacteriebestrijdende stof. Dit revolutionaire materiaal, genaamd HercFiber, vernietigt continu alle bacteriën en blijft schoon zonder te wassen. Het enige wat u hoeft te doen is het ondergoed een tijdje te laten “uitblazen” nadat u het heeft gedragen, en u kunt het de volgende dag veilig weer aantrekken.



HercFiber is gemaakt met een mix van bamboe-, eucalyptus-, beukenhout- en kopervezels. Het koper is anti-infectie, antibacterieel en ‘stabiliseert en geneest’ de huid, dus als het in het ondergoed wordt geweven , vertraagt ​​het de groei van bacteriën en elimineert het deze. De makers van Kribi zeggen dat terwijl HercFiber nog steeds vatbaar is voor geurveroorzakende bacteriën, die geur niet blijvend is, zoals bij katoen en polyester.



“Kribi vernietigt continu alle bacteriën en blijft schoner” , stelt HercLéon . “Maar we raden wel aan om ze na een dag gebruik enkele uren te laten luchten. Tegen de tijd dat je ze de volgende dag ophaalt, ruiken ze zo fris als ongedragen ondergoed."



Blijkbaar kwam HercLéon oprichter en creatief directeur, Wenceslaus Muenyi, met het idee van de zelfreinigende kleding tijdens een reis in IJsland. Hij had alleen een rugzak met kleding ingepakt, maar realiseerde zich dat het niet genoeg zou zijn, aangezien sommige kleren na één keer dragen vies begonnen te ruiken. Dat zette hem aan het denken over een duurzame oplossing voor dit probleem.



"Omdat Wen van nature nieuwsgierig was, keerde hij terug naar huis en begon hij textiel te bestuderen en het proces dat ertoe leidt dat kleding slecht ruikt", zegt de website van HercLéon.



Het belangrijkste doel van het maken van een zelfreinigend textielmateriaal was om een ​​stof te maken die zo min mogelijk gewassen hoefde te worden, zodat je het zo lang mogelijk kon dragen zonder dat het gewassen hoefde te worden. Kribi is blijkbaar in staat het vol te houden zolang als je durft.

Reacties

03-03-2021 14:15:45 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.740

OTindex: 6.785

Nu is een goede bacteriehuishouding op je huid van levensbelang, dus ik zal niet gauw kiezen voor kleding die 'continu alle bacteriën vernietigt'.

03-03-2021 14:17:02 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.596

OTindex: 83.400

Quote:

“Maar we raden wel aan om ze na een dag gebruik enkele uren te laten luchten.



We moeten dus de vuile was buitenhangen... We moeten dus de vuile was buitenhangen...

03-03-2021 14:29:35 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.819

OTindex: 2.714

Ik heb ooit een stel zijden hemden laten maken, heerlijk, even uit laten luchten na gedragen te hebben, (vooropgesteld dat het hemd niet vuil was), en het rook weer lentefris. Ook strijken hoefde niet na het wassen. Maar ondergoed?



Euh, nee dank je, elke dag gewoon schoon aantrekken.. Het gaat bij onderbroeken niet slechts om de geur, je lekt soms een druppel urine of je laat een scheet met lichte residu.. Nee, onderbroeken gaan na een dag gedragen worden rigoureus het wasmachine in!

03-03-2021 15:05:37 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.336

OTindex: 27.163

Zouden mijn remsporen dan ook als sneeuw voor de zon verdwijnen?

03-03-2021 15:50:54 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.755

OTindex: 2.675

Ik denk dat ik maar lekker ouderwets gewoon elke dag schoon aantrek.

