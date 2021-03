Man in India gedood door eigen haan bij illegaal hanengevecht

Bij een hanengevecht in de Indiase deelstaat Telangana is de eigenaar van een haan door zijn eigen dier doodgestoken. De haan was voor het gevecht uitgerust met een scherp mesje, waarmee hij zijn baasje in de lies stak.



Op weg naar het ziekenhuis overleed de man door bloedverlies, meldt de BBC op zijn website. De haan werd enige tijd op het politiebureau vastgehouden en vervolgens overgebracht naar een boerderij.



Het dier werd door zijn baasje klaargemaakt voor het gevecht toen het opvloog en probeerde te ontsnappen. De man probeerde de haan in bedwang te houden, maar werd in zijn lies geraakt door het 7 cm lange mes dat aan één van de hanenpoten was vastgemaakt.



De politie is op zoek naar vijftien mensen die betrokken zouden zijn geweest bij het gevecht, eerder deze week in de plaats Lothunur. Ze worden verdacht van doodslag, illegale gokpraktijken en het organiseren van het gevecht.



Hanengevechten zijn sinds 1960 verboden in India, maar worden vooral in plattelandsregio's nog veel gehouden, met name rondom het hindoefeest Sankranti. Vorig jaar nog kwam een haneneigenaar om het leven toen hij in zijn hals werd geraakt door het mesje dat hij aan zijn dier had vastgebonden.

Reacties

03-03-2021 08:05:07 KhunAxe

Oudgediende







Brave haan, goed gedaan jochie!!

03-03-2021 08:05:58 venzje

Oudgediende







Kijk eens aan, de dag begint met positief nieuws.

03-03-2021 08:09:01 KhunAxe

Oudgediende











Nogmaals, geen medelijden mee, zo moesten ze allemaal de pijp uit gaan En ZO zien deze mesjes eruit. Zeker als ze vlijmscherp zijn kunnen ze levensgevaarlijk zijn, letterlijk..Nogmaals, geen medelijden mee, zo moesten ze allemaal de pijp uit gaan

03-03-2021 08:11:47 allone

Oudgediende







Quote:

De politie is op zoek naar vijftien mensen die betrokken zouden zijn geweest bij het gevecht, eerder deze week in de plaats Lothunur. Ze worden verdacht van doodslag, illegale gokpraktijken en het organiseren van het gevecht. doodslag?? het lijkt mij toch dat de dode zelf verantwoordelijk is.

Mes van 7 cm



Mes van 7 cm

