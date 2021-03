Daarom is deze ballerina dolgelukkig wanneer ze haar nieuwe balletschoenen krijgt

Een van de belangrijkste elementen voor een ballerina zijn haar balletschoenen. Maar wat velen niet weten is dat de typische schoenen vaak alleen maar gemaakt worden met witte mensen in gedachten. Ze zijn dus standaard wit of roze. De Afro-Amerikaanse balletstudente Kira Robinson moest daarom haar schoenen altijd bruin verven zodat ze zouden overeenstemmen met haar huidskleur, tot nu. In een TikTok-filmpje toont Kira hoe gelukkig ze is met haar bruine exemplaren. “Het is belachelijk dat het zo lang heeft geduurd eer ik kon dansen in schoenen die matchen met mijn huid. Deze zijn prachtig”, klinkt het.