Australische vrouw fotografeert nachtvlinder groter dan haar hand

Een Australische vrouw ging onlangs op Facebook om foto's te delen van een gigantische mot die ze buiten Brisbane tegenkwam.Pam Taylor plaatste op 23 februari de eerste foto's van het beangstigend grote insect op de groep Amateur Entomology Australia. De foto's toonden een enorme grijze mot die zich aan een boomtak vastklampte. Om te laten zien hoe groot de mot eigenlijk was, fotografeerde de vrouw hem ook naast haar open handpalm. De foto's kregen duidelijk veel aandacht van de andere amateur-entomologen, van wie velen het insect herkenden als een exemplaar van de endoxyla cinereus, oftewel de reuzenbosmot.De naam spreekt voor zich, maar ik heb nooit geweten dat motten zo groot werden. Blijkbaar is dit de zwaarste mottenoort ter wereld, met sommige exemplaren die wel 30 gram wegen en een spanwijdte van wel 25 centimeter hebben.'Het is een vogel, het is een vliegtuig ... sorry kon het niet laten. Ik had nooit gedacht dat we in Australië zo grote motten hadden, het is prachtig ”, schreef iemand anders.Pam heeft later haar post bijgewerkt en nieuwe foto's toegevoegd waarop nu twee van deze gigantische motten te zien waren . Blijkbaar wist de gigantische mot ondanks een ruwe, stormachtige nacht een paringspartner te vinden. Interessant is dat het grotere exemplaar het vrouwtje is.“Ik ben vanmorgen bij hem gaan kijken om te zien of hij de storm van gisteravond heeft overleefd…. hij hield zich beslist bezig!… UPDATE! de grootste mot is het vrouwtje, niet het mannetje !!! " schreef Taylor.Toen ik de commentaren doornam, ontdekte ik dat deze prachtige wezens ook bekend staan ​​als "stormmotten" of "regenmotten". Blijkbaar hebben ze geen mond en leven ze pas een korte tijd na het uitkomen, dus om de kans op het vinden van een partner te vergroten, vertrouwen ze op het weer om te coördineren.Endoxyla Cinereus-motten komen vrij veel voor in de kust van Australië, hoewel zulke kolossen zoals degene die door Pam Taylor is vereeuwigd, zeer zeldzaam zijn.