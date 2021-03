Dode kat in emmer als stil protest tegen hardrijders in Soest

Met zijn eigen dode kat in een emmer langs de weg protesteert boer Wytze Nauta in Soest tegen verkeer dat veel te hard door het buitengebied raast. Het lugubere protest moet automobilisten laten zien welke gevolgen hun gedrag heeft, schrijft De Stentor.



Nauta’s boerderij is een kenniscentrum voor biologische fokkerij van geiten, varkens, kippen en koeien, zo weet de krant.



Kat Katy werd voor de boerderij doodgereden, de druppel voor Nauta die besloot om van zijn dode huiskat een protest te maken. Een krijtbord naast de emmer stelt “Bedankt voor het doodrijden van mijn Katy”, zo lezen we ook bij De Telegraaf.



Het gebied is sowieso eigenlijk alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer.

