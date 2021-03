Zangles tegen blijvende klachten na corona: Stem deed het ineens weer

Ex-coronapatiënten kunnen voor blijvende klachten al terecht bij de fysiotherapeut of de logopedist, maar mogelijk kan ook een zangcoach wonderen doen. Zangoefeningen lijken te helpen tegen blijvende coronaklachten zoals kortademigheid, vermoeidheid en hoestklachten.



Zangcoach Marcel Swerissen denkt dat zingen dé oplossing is tegen blijvende coronaklachten. "Ik richt me tijdens mijn lessen vooral op het gebruik van de stem en klank en het juiste volume. Als dat lukt span je de spieren aan die je nodig hebt voor spreken en zingen", vertelt hij aan EditieNL. Hij zegt al verschillende ex-coronapatiënten te hebben geholpen. "Een van mijn leerlingen raakte de eerste les al geëmotioneerd omdat haar stem het ineens deed."



Die leerling was Nienke Strik. "Na mijn coronabesmetting was ik ontzettend moe en mijn ademhaling was anders. Ik was het vertrouwen in mijn lijf kwijt, vertelt ze.



Strik wilde zo snel mogelijk weer gaan zingen en klopte aan bij Swerissen. "Hij heeft tijdens de coaching heel veel van mijn angst weggenomen en mij bepaalde tools gegeven waardoor ik weer meer kon. Ik kwam de les binnen met tien procent capaciteit en ging naar buiten met zeventig procent."



Er zijn volgens KNO-arts Hans in 't Veen een heleboel ademhalingstechnieken die ex-patiënten kunnen helpen. "Stembeheersing is ademhalingstraining. Iedere vorm van ademhalingstraining geeft profijt bij kortademigheid", hij tegen EditieNL. "Zang is ook vaak goed voor luchtwegenproblemen."



Hoewel wetenschappelijk bewijs ontbreekt denkt de arts dat methodes zoals die van Swerissen zeker van pas kunnen komen. "Je hebt een heleboel vormen van ademhalingsbeheersing. Je kunt naar de zangcoach, maar ook naar een logopedist, fysiotherapeut of yogaleraar."

Alleen heb ik geen corona gehad, is dat een probleem?

@allone :

Ik vermoed van wel

Eigenlijk zouden veel mensen standaard zanglessen moeten hebben. Gewoon ter verbetering van de ademhaling en voor een betere spreekstem. Want je hóórt soms afschuwelijk lelijke stemmen!

Zélfs op radio en tv hoor je soms mensen waarvoor je je oren wilt beschermen!

@Mamsie : goede ademhaling is idd belangrijk... maar verandert je stem door zanglessen?

@Mamsie : Ach, zanglessen.. Zanglessen zijn goed als ademhalingsoefeningen en het verder ontwikkelen van een in aanleg aardige zangstem. Maar je kunt van een kraai geen lijster maken, ook niet met zanglessen

@allone : In veel gevallen wel omdat verkeerd gebruik van de stembanden hiermee gecorrigeerd kan worden.

@Mamsie : Dus jij wilt met beweren dat m.b.v. zanglessen iedereen een goede zanger(es) kan worden? Sorry lieverd, geloof ik niet

@Mamsie : Schiet mij iets te binnen: Ik ben altijd een vreselijk slechte zanger geweest, een kraai dus. Nadat ik gestopt ben met roken en meer 'lucht' had verbeterde mijn zingen, iets, iets minder schor.. Maar volle zalen zal ik nooit trekken

@KhunAxe :

: Dus jij wilt met beweren dat m.b.v. zanglessen iedereen een goede zanger(es) kan worden? Sorry lieverd, geloof ik niet



Zangers???



Heb ik dat dan geschreven? Dacht het toch niet. Ik had het over verbetering van de spreekstem !!

Da's iets totaal anders hoor!



Heb ik dat dan geschreven? Dacht het toch niet. Ik had het over verbetering van de spreekstem!! Da's iets totaal anders hoor!

@Buick : Als je daar in je eentje aan moet gaan trekken... poeh!

@venzje , zelfs getrainde mensen krijgen dan spierpijn.

op dit moment mogen de zalen helemaal niet vol

@KhunAxe : Je bent wat dat betreft nét Papsie, die schat leest ook te snel! 😅

