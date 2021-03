Garagebedrijf Amsterdam geeft oude brandweerbus mee als leenauto

De politie Amsterdam heeft een automobilist staande gehouden en bekeurd omdat die reed in een oude brandweerbus. De bus was nog uitgerust met de herkenbare brandweerstrepen, blauwe zwaailichten en zelfs een werkende sirene.Het was agenten in Amsterdam-Zuidoost vrijdagmiddag opgevallen dat er geen brandweerman of -vrouw achter het stuur zat, maar een doodgewone burger. Hij verklaarde dat hij de bus had meegekregen van de autogarage.De bus is al sinds 2012 niet meer van de brandweer en werd door een garagebedrijf als leenauto uitgeleend. Het bedrijf had de auto te koop staan om de avondklok te kunnen omzeilen, schrijft de politie op Instagram.Het garagebedrijf heeft twee weken de tijd gekregen om alle signalering te verwijderen en in te leveren op het politiebureau. De zwaailichten werden direct meegenomen, meldt stadsomroep AT5.