Ambulancepersoneel aangehouden voor diefstal goud dodelijke verkeersslachtoffers

Twee ambulancemedewerkers zijn door de politie in India opgesloten nadat ze ruim 6 kg goud van de lichamen van twee personen die omkwamen bij een verkeersongeval hebben gestolen.



Een van de slachtoffers stierf ter plaatse en van die persoon werden de gouden sieraden het eerst gestolen.



Het andere slachtoffer moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis en in de ambulance werd de man beroofd van een hoeveelheid goud die hij bij zich had.



De zaak kwam aan het licht nadat de familie aangifte deed bij de politie, schrijft India Today.

Reacties

01-03-2021 18:16:52 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.292

OTindex: 27.160

Ik weet het niet hoor, maar ik vind 6 kg goud toch een aardige hoeveelheid om bij je te dragen.



Neemt niet weg dat het een schoftenstreek is.

01-03-2021 18:33:58 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.577

OTindex: 83.366

Als je met zoveel juwelen loopt te pronken heb je een aanzuigende werking op allerlei gespuis.

01-03-2021 18:46:02 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.712

OTindex: 77.255

Nogal dom dat ze dachten dat niemand dat zou merken

01-03-2021 19:36:44 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.749

OTindex: 2.674

@Emmo : Inderdaad, ik denk dat zelfs Mr. T. niet zoveel om zijn nek had.

02-03-2021 00:41:38 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 4.024

OTindex: 1.580

@Grouse : @Emmo : @Mamsie : 6 kilo goud aan je lijf? Dat is nogal wat! Ik draag 2 gouden ringen en een gouden kettinkje, alles bij elkaar weegt dat misschien 20 gram...Dus 6 kilo? Hoe krijg je dat dan in godsnaam bij elkaar??

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: