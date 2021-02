West Betuwe blundert: 850 stempassen naar overleden of verhuisde bewoners

De gemeente West Betuwe heeft per ongeluk stempassen voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezing gestuurd naar inwoners die zijn overleden of verhuisd. In totaal gaat het om 850 stempassen.



Volgens de gemeente is er bij het afdrukken van de passen een verkeerde peildatum gebruikt. Mensen die in de laatste maanden van 2020 zijn overleden hebben daardoor alsnog een pas gekregen.



Ook mensen die kortgeleden zijn verhuisd naar een andere gemeente, hebben alsnog een pas gekregen. Die ging naar hun oude adres in de Gelderse gemeente. Terwijl mensen die recent in de gemeente zijn komen wonen juist weer geen pas kregen.



De gemeente betreurt de fout. Nabestaanden hebben een excuusbrief gekregen, schrijft Omroep Gelderland. Er komt een onderzoek naar de blunder en er is melding gedaan van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.



Deels ongeldig

De stempassen die naar een overleden inwoner zijn verstuurd, zijn ongeldig verklaard. Mensen van wie de stempas naar een oud woonadres in West Betuwe ging, kunnen die pas gewoon gebruiken. Als ze die niet krijgen via doorverzending, kunnen ze contact opnemen met hun oude gemeente.



Mensen die in het vierde kwartaal in de gemeente West Betuwe zijn komen wonen, krijgen uiterlijk 3 maart alsnog een stempas.



De Gelderse gemeente is niet de eerste die in de fout gaat met het versturen van de stempassen. In Hoorn zijn er eerder 1470 stempassen verkeerd bezorgd, schrijft NH Nieuws. Voor het verzenden van de stempassen maakte de gemeente gebruik van de adresgegevens van half november.

Reacties

28-02-2021 12:49:21 BatFish

Ah, in Hoorn hebben ze het zelfde uitgehaald. Is dit ook al besmettelijk?

28-02-2021 13:50:36 Mamsie

Daar hebben ze kennelijk hun inwoners-administratie niet bijgehouden.

Tikkie slordig....

28-02-2021 15:43:40 botte bijl

@BatFish :

goed voorbeeld doet goed volgen goed voorbeeld doet goed volgen

