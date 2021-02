Hersen-etende worm in oor jongen blijkt stuk plakband

Een vrouw bracht haar zoontje met spoed naar het ziekenhuis, nadat ze een ‘hersen-etende’ worm uit zijn oor had gehaald.



Later ontdekte de vrouw uit Engeland dat het geen worm was, maar een stuk plakband dat de jongen in zijn oor had gestopt.



De moeder vertelt: “Mijn zoontje had pijn in zijn oor, dus besloot ik te kijken wat er aan de hand was. Het leek in eerste instantie op een grote brok was. Ik probeerde het met een pincet uit te trekken, maar terwijl ik trok, werd het langer en langer.”



Na een zoektocht op Google raakte de vrouw nog meer in paniek en dacht dat het ging om een ‘hersen-etende’ worm en besloot de jongen naar het ziekenhuis te brengen, schrijft Female First.



Achteraf bekende de jongen dat hij een week daarvoor tape in zijn oor had gepropt.

Reacties

27-02-2021 14:16:36 BatFish

Oudgediende



Ja, zonder medische kennis en zonder gezond verstand op medische zaken gaan googelen kan afschrikkend werken. Wat bezielde die jongen trouwens om een groot stuk tape in zijn oor te proppen?

27-02-2021 14:35:25 Emmo

Stamgast



@BatFish : Sommige mensen proppen de meest vreemde dingen in de meest vreemde openingen.

27-02-2021 15:39:18 Mamsie

Oudgediende



Een vrouw bracht haar zoon tje met spoed naar het ziekenhuis

Nu vraag ik me af, hoe oud is die jongen? Als het een peuter is, dan kan ik me er iets bij voorstellen. Die stoppen dingen in gaten.

