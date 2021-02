Puppy geboren met 6 poten en twee anussen

Een hondje is geboren met 6 poten en een dubbele staart.Skipper is een 4-dagen-oude Border Collie, deels Australische Shepard mix, die is geboren in Oklahoma, VS, schrijft NDTV.Dat het beestje levend is geboren en nog steeds leeft, wordt gezien als een wonder.De puppy heeft ook 2 anussen.