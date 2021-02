Deze gemuteerde haai heeft een menselijk gezicht

Een visser in Indonesi├ź was verbaasd afgelopen zondag toen hij deze kleine haai zag. Hij vond het diertje toen hij de maaginhoud van de moeder controleerde. Opmerkelijk is dat de babyhaai twee grote ogen onder de neus heeft.Zo meldt Newsflare dat de visser twee andere haaien vond in de buik van de moeder. Enkel deze heeft een speciaal gezicht, zo heeft hij wat weg van een spookje. De andere twee haaien lijken wel volledig op de moeder.De visser vertelt dat hij het diertje zal houden. Dit is omdat hij denkt dat de babyhaai hem geluk zal brengen. Zo vertelt de visser dat zijn deur wordt platgelopen door mensen die de haai willen zien. Ook zijn velen ge├»nteresseerd om het diertje te kopen. Zo is hij van plan het diertje zelf te houden, omdat hij denkt dat de babyhaai hem geluk zal brengen.