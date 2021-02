Voetganger in Goor aangereden door auto zonder bestuurder

Een voetganger is in Goor gewond geraakt na een aanrijding met een onbemande auto. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Irisstraat met de Stationslaan.

De voetganger is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.



De verkeersongevallenanalyse gaat onderzoeken wat er precies gebeurd is. Het is onduidelijk hoe de onbemande auto de weg op kon rollen.

