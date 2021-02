Overijssel haalt bordjes Saksenroute weg

De Saksenroute door Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland is volgens de ANWB onbruikbaar geworden. De provincie Overijssel heeft namelijk routebordjes van het landelijk fietroutenetwerk weggehaald. Daardoor vallen gaten in de landelijke recreatieve fietsroutes, zoals de Saksenroute.

Overijssel wil volgens de ANWB alleen nog fietsroutes in de eigen provincie ondersteunen. Grensoverschrijdende voorzieningen voor recreatieve fietsers worden opgeheven. De provincie benadeelt daarmee de fietsers, die zodra ze de Overijsselse provinciegrens passeren, ineens de routebordjes kwijt zijn. Andere provincies die een route onderhouden die ook door Overijssel voert zijn ook de dupe, meent de ANWB. Overijssel is volgens de dienst de enige provincie die niet meer meewerkt aan het landelijke routenetwerk.



Bekende groene bordjes

De ANWB vormt samen met de Fietsersbond en de Wielersportbond NTFU de Stichting Landelijk Fietsplatform. Deze stichting beheert bijna 4.000 kilometer aan langeafstandfietsroutes door heel Nederland. De bekende groene bordjes zijn door heel Nederland te vinden. Fietsers kunnen op 8.900 knooppunten kiezen welke route ze volgen.



Volgens de provincie weet het Landelijk Fietsplatform al jaren dat Overijssel zou stoppen met het onderhouden van de routes. "Louter bewegwijzerde tracés om lange afstanden door Nederland te fietsen zijn niet meer voldoende. Het is niet duidelijk welke klanten we met deze routes bedienen. De routes zouden kwalitatief en toeristisch verbeterd worden, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De strategie van het platform lijkt eerder gericht op het behouden van het bestaande aantal fietskilometers dan op het moderniseren van een verouderd systeem", aldus de provincie Overijssel.



De ANWB roept Overijssel op om de bordjes zo snel mogelijk terug te plaatsen.

Reacties

25-02-2021 16:16:24 allone

Quote:

Overijssel wil volgens de ANWB alleen nog fietsroutes in de eigen provincie ondersteunen. Want? Ze proberen zo bekrompen mogelijk te denken ? Hoera Want? Ze proberen zo bekrompen mogelijk te denken ? Hoera

25-02-2021 16:25:00 Emmo

@allone : Provinciale Staten hè, die hebben geen idee dat er buiten hun kringetje ook nog leven is.

25-02-2021 16:27:36 Sjaak

Het lijkt Noord-Korea wel.

25-02-2021 18:09:29 Grouse

O wacht, dat gaat helaas niet Afsteken en weg laten drijven dus.O wacht, dat gaat helaas niet

