Amersfoorter jakkert met 200 km/u langs wegwerkzaamheden: auto en rijbewijs kwijt

AMERSFOORT - In Amersfoort is een automobilist betrapt die ruim 200 kilometer per uur reed in plaats van 50.



Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd en zijn auto is in overleg met de officier van justitie in beslag genomen. Het gaat om een man uit Amersfoort. Over een boete is niets bekend. Het Openbaar Ministerie moet de zaak nog afhandelen.



De man viel door de mand bij een controle op de Rondweg Zuid. Daar zijn al enige tijd wegwerkzaamheden gaande. Volgens de wegwerkers rijden veel automobilisten desondanks te hard en ontstaan hierdoor gevaarlijke situaties. Daarom hield de politie maandag een snelheidscontrole.

Reacties

25-02-2021 12:19:10 BatFish

Oudgediende







Goed dat hij gepakt is en hopelijk krijgt hij zijn rijbewijs voorlopig ook niet meer terug.

25-02-2021 13:41:17 Mamsie

Oudgediende







@BatFish : En een zeer fikse boete erbij is hier ook niet misplaatst!

25-02-2021 14:13:17 Grouse

Erelid







@Mamsie : Een tijdje opgesloten worden zou nog beter zijn. Dan rijdt hij in ieder geval een poosje niet te hard.

