Vader valt met twee kinderen in sinkhole

WORMERVEER - Een vader is maandagmorgen met zijn twee kinderen in een sinkhole gevallen. Dit gebeurde op de kruising van Westerstraat met de Krokusstraat. Door een lekkage in de waterleiding ontstond een gat in het trottoir. "Hij was daar aan het fietsen met zijn twee kinderen en viel in het gat. Daarbij zijn ze ook kopje onder gegaan." Honderden huizen zitten zonder water.



Dat vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland aan NH nieuws. "De vader en twee kinderen zijn niet gewond geraakt, maar wel door het ambulancepersoneel nagekeken en nu weer onderweg naar huis."



Het is niet bekend hoe diep het gat in de grond precies is. De brandweer is met meerdere pompen het water aan het wegpompen dat de wijk en huizen instroomt.



PWN is aanwezig om het lek te dichten en de waterleiding te herstellen. "Ongeveer honderd woning zitten op dit moment zonder water. Het gaat om een grotere waterleiding die gelekt heeft en daar komt veel water bij vrij."



Hoe lang het nog gaat duren voordat het water weg is, is nog niet duidelijk.

Het was in ieder geval schoon water

