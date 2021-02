Bijna 1.500 stempassen verkeerd bezorgd, ook naar overleden personen

HOORN - Door een fout in het kiezersbestand van de gemeente zijn 1.470 stempassen verkeerd bezorgd. De passen kwamen onder andere terecht op het oude adres van overleden personen, schrijft burgemeester Jan Nieuwenburg in een brief aan de raad. "Dit betreuren wij enorm", laat hij weten.



Voor het verzenden van de stempassen is gebruik gemaakt van de adresgegevens van half november, in plaats van 1 februari 2021. Mensen die in deze periode zijn verhuisd binnen de gemeente of erbuiten kregen hun stempassen op hun oude adres toegezonden. En ook werden er 206 stempassen verzonden naar mensen die zijn overleden.



Gemeente Hoorn heeft direct maatregelen getroffen om verdere problemen te voorkomen. Waar de fout is ontstaan weet de gemeente niet, maar zij zeggen dat op dit moment uit te zoeken samen met de applicatieleveranciers.



Getroffen maatregelen

In overleg met de landelijke Kiesraad en het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de gemeente Hoorn een aantal maatregelen getroffen. Zo zijn de verkeerd bezorgde passen ongeldig verklaard, en krijgt iedereen die een ongeldige stempas heeft uiterlijk 8 maart een nieuwe opgestuurd. Omdat de namen, geboortedata en adressen op de stempassen staan heeft de gemeente een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.



Inwoners in de gemeente die na 17 november in de gemeente zijn gaan wonen krijgen in de komende week alsnog hun stempassen opgestuurd. Nabestaanden van mensen die tussen november en februari zijn overleden hebben van de gemeente een brief gekregen, waarin hun excuses wordt aangeboden.



Geen invloed op stemmen per post

Door de fout bij de gemeente zijn 1.470 stempassen verkeerd verzonden, op een totaal van 55.736. Het aantal inwoners dat in de tussenliggende periode in het kiezersbestand 18 jaar is geworden heeft een goede stempas gekregen. Ook bij de mensen boven de 70 is het goed gegaan: zij hebben de stempas ontvangen, maar krijgen het pakket om per post te kunnen stemmen nog toegestuurd.

Reacties

25-02-2021 09:32:33 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.208

OTindex: 27.158

Waar gehackt wordt vallen spaanders. Alleen verwacht je dergelijke voutjes niet bij een zo gevoelige instelling.

25-02-2021 09:48:32 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.534

OTindex: 83.275



We weten nog niet op we per post gaan stemmen of dat we er een uitje naar het stembureau van gaan maken.

Maar er is híer niks fout gegaan, we zijn allebei nog in leven. Papsie en ik hebben ook allebei een "stemmen per post" setje gekregen.We weten nog niet op we per post gaan stemmen of dat we er een uitje naar het stembureau van gaan maken.Maar er is híer niks fout gegaan, we zijn allebei nog in leven.

25-02-2021 09:52:05 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.676

OTindex: 6.758

Ons stembureau is traditioneel in het verzorgingstehuis om de hoek. Ik ben heel benieuwd of ze het daar deze keer ook doen.



Edit: Nee dus. In de buurt kan ik op woensdag kiezen tussen een buurthuis en een gymzaal.



Laatste edit 25-02-2021 09:58

25-02-2021 09:56:37 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.208

OTindex: 27.158



Ik vermoed dat ze de ruimte, een soort koffiezaal, tijdelijk afschermen. In principe doen ze dat altijd al. @venzje : Bij mij ook. Zowat minder dan loopafstand. En druk is het er nooit, tenminste niet op de tijden dat ik er kom.Ik vermoed dat ze de ruimte, een soort koffiezaal, tijdelijk afschermen. In principe doen ze dat altijd al.

25-02-2021 10:36:51 Buick

Senior lid

WMRindex: 885

OTindex: 174

Wnplts: amsterdam

Hier is nog geen stempas in de bus gegooid.

25-02-2021 10:58:30 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.720

OTindex: 2.649

Hier staan altijd tijdelijke stembureaus.

Twee naast elkaar van het type portacabin zoals ook voor bouwketen vaak wordt toegepast.

