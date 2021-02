Baikal Zen - Zeldzaam fenomeen zorgt ervoor dat rotsen eruitzien alsof ze boven water zweven

In de winter wordt het Baikalmeer in Siberië het toneel van een zeldzaam natuurverschijnsel dat bekend staat als "Baikal Zen". Grote stenen balanceren op dunne ijs-"pootjes" boven het oppervlak van het meer, waardoor het lijkt alsof ze in de lucht zweven.Het Baikalmeer is een fascinerende watermassa. Het is zo groot dat het gemakkelijk voor een zee kan worden aangezien, het is ook het diepste en oudste meer op aarde, evenals het grootste zoetwatermeer qua volume. Maar dit zijn slechts de meest bekende feiten over het Baikalmeer. Er gebeuren daar nog meer mysterieuze dingen, waarvan sommige de plek een mystieke, bijna magische uitstraling geven. Neem bijvoorbeeld het fenomeen dat bekend staat als Baikal Zen: grote, zenachtige kiezelstenen die gevaarlijk balanceren op een dunne ijspilaar, boven het bevroren oppervlak van het meer. Wetenschappers hebben dit zeldzame fenomeen jarenlang bestudeerd en ze hebben er nog steeds geen unaniem aanvaarde verklaring voor.Foto's die het fenomeen Baikal Zen vastlegden, begonnen ongeveer vier jaar geleden online te circuleren, maar mensen verwierpen het aanvankelijk als resultaat van digitale manipulatie. Het werd echter al snel bewezen dat de afbeeldingen echt waren en dat dergelijke natuurlijke kunstwerken zich tijdens de winter op het oppervlak van het Baikalmeer kunnen vormen, maar alleen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.Dus wat is Baikal Zen precies? Nou, het kan eenvoudig worden omschreven als platte, zenachtige stenen die op dunne reepjes ijs zijn neergestreken, een paar centimeter boven het bevroren oppervlak van het meer. Het is zeker een verbluffend gezicht, en een waar wetenschappers over de hele wereld al een tijdje achter hun hoofd krabben. Het was eigenlijk het onderwerp van een presentatie door Team Ukraine tijdens het International Physics Tournament 2018. Als je 40 minuten over hebt en benieuwd bent naar een wetenschappelijke uitleg van het fenomeen, kun je onderstaande presentatie bekijken.Er wordt aangenomen dat Baikal Zen optreedt wanneer deze platte zenstenen op het oppervlak van het meer bevriezen en vervolgens worden verwarmd door de zonnestralen, tot het punt waarop het ijs eronder begint te smelten. De hitte is echter niet de enige oorzaak van dit fenomeen. Als dat zo was, zou het ijs gelijkmatig smelten en zou er geen ijspilaar zijn om op te rusten.De sterke wind die soms op het Baikalmeer waait, speelt ook een grote rol bij het ontstaan ​​van Baikal Zen-formaties, omdat het het smelten van de centrale ijskolom voorkomt. Dus terwijl het meeste ijs onder de rotsen smelt door de warmte, waardoor een concaaf oppervlak ontstaat, blijft de centrale pilaar als ondersteuning. Dus de wind moet waaien om dit verbazingwekkende fenomeen te laten plaatsvinden.Maar hoe komen deze zenstenen om te beginnen op het oppervlak van het meer terecht? Volgens de Russische fotograaf Elena Vtorushina, die in 2018 enkele foto's maakte van Baikal Zen-formaties, worden ze door de harde wind op het ijs geblazen en eindigen ze daar op hun plek.Het is niet duidelijk of de poëtisch genaamde Baikal Zen voorkomt op andere watermassa's, als aan de juiste weersomstandigheden wordt voldaan, maar er zijn sommigen die suggereren dat het heldere water van het Siberische meer op de een of andere manier ook het fenomeen beïnvloedt, aangezien er geen foto's van zijn. Witte ijspilaren (water vermengd met lucht) zijn tot nu toe gepubliceerd.