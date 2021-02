Luchtvaartongeval Meerssen valt samen met incident in VS

Niet alleen in Meerssen vielen zaterdag brokstukken van een vliegtuig omlaag ( Foto ), ook in Colorado in de Verenigde Staten ontsnapten dorpsbewoners aan een ramp toen een passagierstoestel onderdelen van een motor verloor.Het ging om het plaatsje Broomfield waar over een lengte van ruim 1600 meter delen van een Boeing 777-200 neerkwamen.Het ging om een passagierstoestel met 231 inzittenden en 10 bemanningsleden van United Airlines. Het vliegtuig was kort daarvoor opgestegen van het vliegveld in Denver International Airport op weg naar Honolulu op Hawaï. Dankzij kordaat ingrijpen van de piloten kon het vliegtuig terugkeren en veilig landen.