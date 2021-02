Bekende bakkerij verandert 'jodenkoek' in 'odekoek'

Bakkerij Davelaar uit Alkmaar verkoopt jodenkoeken voortaan onder de naam odekoeken. Het bedrijf vindt de oude naam niet meer passen bij de tijdsgeest.



De koeken worden sinds 1883 verkocht in de bakkerij. Het is niet bekend of andere bakkers de naamswijziging overnemen.



"We leven in een tijd waarin gelijkheid en inclusiviteit belangrijke waarden zijn", staat in de aankondiging op de website. "Daarom past de naam jodenkoek niet meer." Uit een enquĂȘte onder klanten bleek volgens de bakkerij dat met name jongere generaties de naam ongepast vinden.



De samenstelling van de koek is ook iets aangepast. Bakkerij Davelaar gaat weer terug naar het originele recept, dat door de jaren heen enigszins was veranderd.



Het Centraal Joods Overleg in Amsterdam waardeert de naamsverandering, maar zegt nooit aanstoot te hebben genomen aan de naam. "Twee weken geleden lichtte Davelaar ons in over de naamsverandering. Wij waarderen de overdaad aan voorzichtigheid, maar de naam heeft ons nooit gestoord", zegt een woordvoerder tegen NH Nieuws.



Volgens de organisatie zijn er verschillende lezingen over de herkomst van de naam. "Mogelijk zou het van een Joodse bakker komen, maar alsnog klopt de naam grammaticaal niet. Dan zou je er Joodse koeken van moeten maken, maar er is niks Joods aan het koekje, het is niet koosjer bijvoorbeeld."



In het verleden zijn ook andere gevoelig liggende namen gesneuveld. 15 jaar geleden verdween de naam negerzoen, vorig jaar stopte HEMA met moorkoppen en ging in Duitsland zigeunersaus in de ban.

En nu hebben ze er 2 letters afgesnoept.



Zo, nu heeft bakkerij Davelaar ook zijn 15 minutes of fame gehad.. Next!!

