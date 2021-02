Vrouwelijke bodybuilder betaalt US$400 voor vampiertanden

Bodybuilder Sara Holda uit de VS is geobsedeerd door de bloedzuigende wezens en heeft US$ 400 betaald voor een paar tanden die lijken op die van Dracula.Ze vertelt: “Ik heb grote biceps en stevige dijen. Ik was echt verslaafd aan het trainen en voor mij was de vampierlook een natuurlijke progressie.”Holda geeft toe dat ze al lang gefixeerd is op vampiers en de kwaliteiten die ze bezitten. Ze legde uit: “Ik ben ook altijd zo gefascineerd geweest door vampiers. Het feit dat ze het eeuwige leven hebben, superkracht, hun uiterlijk, het bijten in de nek.Alles aan hen is zo cool voor mij. “Iedereen is geobsedeerd door de eeuwige jeugd en krijgt tegenwoordig plastische chirurgie om die te behouden – en vampiers zijn ook voor altijd mooi,” meldt Female First.