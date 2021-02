Vrouw (90) loopt ruim 10 km in winterstorm voor Covid-vaccinatie

Een zeldzame winterstorm in Seattle (VS) kon een 90-jarige vrouw niet van haar afspraak weerhouden om te worden gevaccineerd.



Gulf News meldt dat de Amerikaanse Fran Goldman 9,6 km heeft gelopen voor haar eerste coronaprikje.



De vrouw droeg een overhemd met korte mouwen, zodat de verpleegster gemakkelijk bij haar arm kon komen.



Daaroverheen droeg ze een regenjas met daaronder sneeuwlaarzen, haalde haar wandelstok tevoorschijn en waagde zich de besneeuwde straten op.



“Het was niet gemakkelijk, het was een uitdaging”, vertelde ze. Maar Goldman haalde haar afspraak en kwam slechts 5 minuten te laat.

