Krokodil VS verslikt zich in schoen, belandt op operatietafel

Een krokodil in een dierentuin in de Amerikaanse staat Florida belandde onlangs op de operatietafel na het eten van een ongebruikelijke snack. Het dier had de schoen van een bezoeker ingeslikt en moest dat bekopen met een trip naar de dierenarts.Anuket, een ruim drie meter lange nijlkrokodil, had de schoen in december opgegeten. In de dierentuin waar het dier wordt gehouden, kunnen bezoekers met een tokkelbaan boven het krokodillenverblijf hangen. Een van de waaghalzen verloor daarbij een schoen.Andere bezoekers zagen hoe de krokodil de schoen naar binnen werkte, die vervolgens ophoestte en voor een tweede keer doorslikte. Het enorme reptiel liep daarna twee maanden rond met het ding in haar maag.De eerste paar pogingen om de schoen te verwijderen mislukten, meldt de afdeling diergeneeskunde van een lokale universiteit op Facebook. In eerste instantie probeerde een dierenarts het ding met zijn hand uit de verdoofde krokodil te halen. Dat mislukte, en ook een poging om via een sneetje in de buik het voorwerp naar voren te bewegen had geen succes.Uiteindelijk moest de maag van het dier begin februari worden opengemaakt. Eindelijk kon de schoen op die manier worden weggehaald. Een dag later werd krokodil Anuket weer teruggebracht naar haar verblijf.