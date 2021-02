Zeldzame rode wouw waarschijnlijk dood door opdringerige fotografen

Een jonge rode wouw die afgelopen zomer dood werd gevonden in een nest op de Veluwe, is waarschijnlijk doodgegaan door menselijke verstoring. Dat concluderen onderzoekers, schrijft Omroep Gelderland.De rode wouw komt zelden voor in ons land, maar in juli werden er in de natuurgebieden van Geldersch Landschap & Kasteelen twee paartjes gespot. De teleurstelling was groot toen een van de jongen dood werd gevonden.Het nest van de zeldzame roofvogel trok volgens de natuurorganisatie de aandacht van heel veel natuurfotografen."Tijdens het ringen van de vogel zagen we een fotograaf in een tentje op minder dan 30 meter van het nest", vertelt boswachter Clara Wilken. Meerdere fotografen bleken gebruik te maken van het hutje. "Ook heeft er een drone boven het nest gevlogen."Volgens Wilken zijn rode wouwen uiterst gevoelig voor verstoring. "Niets ontgaat ze. Ze zien hun aas op tientallen meters afstand, dus ze zien zeker ook alle mensen in de buurt van het nest. Als de vogels te vaak worden gestoord, staken ze hun activiteiten zoals het voeren van het jong. Met als gevolg dat het jong verhongert."Om herhaling te voorkomen roept Geldersch Landschap en Kasteelen natuurfotografen en -filmers op om de natuur te respecteren. "Voel je te gast in de natuur, blijf op paden en wegen, respecteer de bijzondere waarneming en laat de natuur verder met rust", zegt Wilken.De natuurorganisatie zegt regelmatig toezicht rond het nest te hebben gehouden, maar dat kan niet dag en nacht. "Je zou juist van de natuurliefhebbers verwachten dat zij de gevolgen van verstoring kennen."