Model heeft zulk lang haar dat ze geen kleren nodig heeft om haar lichaam te bedekken

Een Oekraïens model krijgt de bijnaam Rapunzel omdat ze ongelooflijk lang haar heeft. Ze kan haar lokken zelfs rond haar volledige lichaam wikkelen. Haar volgers zijn erg enthousiast, al krijgt ze soms heel bizarre verzoeken.Alena Kravchenko heeft haar kapsel drie decennia lang niet meer laten knippen. Intussen zijn haar lokken maar liefst 1,8 meter lang en is haar haar intussen langer dan ze zelf meet. Het 36-jarige model bewees dat onlangs met een naaktfoto waarop ze haar lichaam volledig bedekt met haar lokken.Haar indrukwekkende coiffure leverde haar al meer dan 50.000 Instagramvolgers op. “Als mensen de lengte van mijn haar zien, kunnen ze hun enthousiasme niet wegsteken. Velen zeggen me hoe uniek en mooi ze mijn kapsel vinden. Ik krijg soms wel vreemde verzoekjes. Zo vragen sommige mensen of ze aan mijn haar mogen ruiken”, vertelt ze in Daily Star.