Vier jaar op zee en eindelijk naar huis, met nog wat salaris

De vijfkoppige bemanning van een olietanker die gestrand is voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten kan na vier jaar naar huis. Ze hebben een akkoord bereikt met de nieuwe eigenaar waardoor ze een deel van hun achterstallige salaris alsnog uitbetaald krijgen, meldt de Britse krant The Guardian.



Sinds 2017 was de bemanning op zee. Vanaf 2018 besloot eigenaar Alco Shipping hen niet meer te betalen, vanwege financiƫle problemen. De crew van de MT Iba bleef aan boord, omdat dat de enige manier was waarop ze nog kans zouden maken op hun geld. Ook zouden ze opgepakt kunnen worden omdat ze niet de juiste documenten hadden.



De bemanningsleden beschrijven de tijd sindsdien als een "hel". Via droppingen werden ze bevoorraad met water en voedsel. Tot overmaat van ramp strandde hun schip begin dit jaar. De ankers braken af in zwaar weer. Het schip helde naar een hoek van 45 graden en dreef naar de kust.



Hulporganisatie Mission to Seafarers onderhandelde vervolgens met eigenaar Alco Shipping. Shark Power Marine Services, de nieuwe eigenaar, betaalt de crew zo'n 70 procent van het salaris waar ze gezamenlijk recht op hebben. Dat gaat om een bedrag van 165.000 dollar.



Het schip wordt nu naar Dubai gesleept, waar het nog vijftien dagen duurt voordat alle juridische handelingen zijn afgerond. De autoriteiten helpen de crew bij het verkrijgen van nieuwe paspoorten of andere benodigde reisdocumenten. Een van de crewleden komt uit Myanmar en zijn paspoort was verlopen. Hij vreest ook dat de recente staatsgreep het lastiger maakt om zijn paspoort te vernieuwen.



Het komt vaker voor dat bemanningen vastzitten op hun schip na betalingsproblemen. Volgens de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties komt het het vaakst voor dat bemanning aan hun lot worden overgelaten bij de Verenigde Arabische Emiraten.



Deels komt dat doordat het een van de drukste vaargebieden ter wereld is. Er zijn twintig havens in de Emiraten. De Emiraten werken aan nieuwe wetgeving, die het mogelijk moet maken een schip in beslag te nemen en te veilen zonder tussenkomst van de oude eigenaar.

