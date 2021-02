Man 6 jaar de gevangenis in omdat hij zijn verloofde bezocht in Covid quarantaine-hotel

Een Britse man riskeert 6 jaar gevangenisstraf en een boete van US$ 20.000 nadat hij een brandtrap heeft beklommen om zijn verloofde te zien in een Covid quarantainehotel in Singapore.



De man (52), gaf toe dat hij de coronamaatregelen overtrad om zijn toenmalige verloofde – nu vrouw – te ontmoeten.



Volgens de beschuldigingen verliet hij drie keer zijn kamer in het vijfsterrenhotel Ritz-Carlton, om zijn verloofde te ontmoeten, meldt The Sun.



De vrouw pleitte ook schuldig aan een aanklacht wegens medeplichtigheid aan haar partner.



Ze worden op 26 februari veroordeeld.

