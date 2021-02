Jongen die zich verstopt in kliko wordt bijna geplet in vuilniswagen

De 7-jarige Elias Quezada vroeg zich vorige week tijdens het spelen bij zijn oma af hoe de binnenkant van een kliko eruitziet. Toen de kliko werd geleegd in een vuilniswagen, kon hij op het laatste moment worden gered.Zijn redder is Waldo Fidele uit Tampa Bay in de Amerikaanse staat Florida. De man wordt geprezen om zijn snelle actie en oplettendheid nadat hij de jongen onbewust in zijn vuilniswagen had gestort. Hier zou Elias, die zelf in de kliko was geklommen en ook zelf het deksel had gesloten, binnen enkele seconden worden verpletterd door een hydraulische pers.,,Binnen een minuut was hij buiten en het volgende wat ik hoorde was het geluid van de vrachtwagen en een schreeuwende man", zei Elias’ grootmoeder Carmen Salazar.Gelukkig keek Fidele naar de bewakingscamera van het vrachtwagencompartiment, iets wat hij naar eigen zeggen altijd doet als er een kliko wordt geleegd. Hij zag de jongen naar binnen tuimelen. ,,Toen ik op de camera keek, zag ik iets vallen", zei Fidele. Hij zette de installatie die het vuil vermaalt en samenperst stil en belde de hulpdiensten. ,,Ik stapte uit de truck en zag dat hij nog leefde en zei dat alles goed was.”