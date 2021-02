Kruiend ijs zorgt voor ijspret bij natuurfotografen

Nu na het koude weer de dooi is ingezet, kun je een zeldzaam natuurfenomeen tegenkomen: kruiend ijs. Op verschillende plekken in Nederland is het al waargenomen. Natuurfotografen zijn er dol op en proberen het zeldzame verschijnsel vast te leggen zolang het kan.De ophopingen van ijs kunnen ontstaan als het na een flinke periode van vorst weer gaat dooien. "De stukken ijs op bijvoorbeeld meren kunnen dan afbreken en met de wind worden meegedragen", zegt meteoroloog William Huizinga."Wanneer ze tegen bijvoorbeeld iets als land of een dijk aandrijven, komen ze op elkaar te liggen en kunnen er heuvels van ijs ontstaan."Dat opgestapelde ijs kan ontzettend hoog groeien. "Er kan veel kracht bij vrijkomen. Het kan schade opleveren aan boten en of aan dijken", vertelt Huizinga. "De laatste keer dat er echt goed en hoog kruiend ijs te zien was, was in 2013 tegen Friesland aan."De afgelopen dagen is er onder meer kruiend ijs aangetroffen tegen de dijken van het eiland Marken in het Markermeer, bij Delfzijl in Groningen en langs de Afsluitdijk.Huizinga verwacht dat er nog een aantal dagen kruiend ijs aan de oostkant van het IJsselmeer gevonden kan worden. "Andere mogelijke plekken zijn kleine meren in het land, zoals de Loosdrechtse Plassen of bij Zeeland."Natuurfotografen staan te springen om foto's te maken van het bijzondere verschijnsel. "Het is mijn favoriete natuurfenomeen om vast te leggen", vertelt landschapsfotograaf Bas Meelker. "Je ziet het zelden op echt grote schaal en dat maakt het bijzonder. En het komt echt Siberisch over.""Daarnaast is het qua licht ook een ontzettend fijn gegeven om te fotograferen", vervolgt Meelker. "Bij een wit onderwerp zoals kruipend ijs kun je veel meer je ding doen en er goed mee experimenteren." Zodra hij hoort dat er ergens een goede berg kruiend ijs ligt, rijdt hij er dus direct naartoe.Maar daar zitten volgens meteoroloog Huizinga wel wat risico's aan vast. "Het is verleidelijk om erop te klimmen, maar dat raad ik af. Doordat het alleen ontstaat bij dooi, smelt en beweegt zo'n berg vrij snel", legt hij uit. "Je kan heel lelijk vallen en je zelfs snijden aan platen of stukken ijs."Enige voorzichtigheid is dus geboden voor wie het kruiende ijs wil bewonderen de komende dagen.