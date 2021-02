Energiezuinige ramen dankzij doorzichtig hout

Een raam van hout dat minder snel breekt dan glas, beter isoleert en duurzamer is: het is mogelijk dankzij een nieuwe methode om hout doorzichtig te maken zonder dat het aan sterkte verliest.



Het terugdringen van energieverbruik in woningen gebeurt nu vooral door isolatie. Dubbel of driedubbelglas zorgt ervoor dat het in de zomer binnenshuis lekker koel blijft en in de winter behaaglijk warm. Maar een houten raam isoleert nog beter, omdat hout slechter geleidt dan glas. Bewoners willen natuurlijk wel naar buiten kunnen blijven kijken. Daarom werken wetenschappers aan manieren om hout transparant te maken.



Dat kan bijvoorbeeld door lignine, de component die hout stevig maakt, te onttrekken met giftige chemische stoffen. Daarna wordt een doorzichtig polymeer toegevoegd om het hout glad en weer sterk te maken. Dat is echter een zeer milieubelastende aanpak. Amerikaanse wetenschappers1 ontwikkelden daarom een milieuvriendelijke manier om hout doorzichtig te maken.



In plaats van lignine af te breken, kozen de ingenieurs ervoor om de kleurcomponent van het hout te bleken. Hiertoe bestreken ze het hout met waterstofperoxide en stelden vervolgens het geheel bloot aan Uv-licht. Nadien werd het hout behandeld met epoxy, een doorzichtig polymeer. Het eindresultaat is een sterk, doorzichtig en glad stuk hout. De sterkte van het materiaal blijft behouden omdat lignine nog steeds in het hout zit. Het procedé is een pak minder milieubelastend, omdat er slechts weinig waterstofperoxide en epoxy nodig is.



Op deze manier is het de onderzoekers gelukt om een stuk hout van een millimeter dik doorzichtig te maken. De nieuwe techniek wordt samen met een spin-off bedrijf opgeschaald voor commerciële productie voor de markt.

Reacties

20-02-2021 08:58:30 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.668

OTindex: 3.156





Quote:

Het ziet er inderdaad nog niet milieuvriendelijk om het te maken. Weer een product erbij dat bomen kost. Ik hoop dat het echt duurzamer is en niet alleen in gebruik maar ook in lengte van gebruik.Het ziet er inderdaad nog niet milieuvriendelijk om het te maken.

