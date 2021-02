Universiteit Wageningen roept op: sla een mug dood en stuur hem op

Van een doodgeslagen mug in je huis word je waarschijnlijk niet al te enthousiast. Maar Wageningen University & Research ziet niets liever dan die dode steekbeestjes en ontvangt jouw dode muggen graag via de post.



Hoewel we vaak last hebben van muggen in de zomermaanden, kunnen steekmuggen ook in de winter heel wat overlast veroorzaken én ziektes overdragen.



Onderzoekers in Wageningen willen graag weten welke soorten muggen dat zijn, waar ze actief zijn, hoe hun bijtgedrag is en of ze in de winter ziekteverwekkers (zoals het westnijlvirus) bij zich dragen. Daarom roepen ze Nederlanders op dode steekmuggen op te sturen.



In de afgelopen weken gaven tientallen mensen via de website muggenradar door dat ze veel last hadden van muggen. Uit eerdere onderzoeken in 2014 en 2015 bleek al dat steekmuggen ook in de winter overlast kunnen veroorzaken.



De grootste boosdoener was toen volgens de universiteit het tweelingzusje van de gewone huissteekmug, de molestus-variant. Die bijt het liefst zoogdieren, rust niet in de winter en maakt gebruik van ondergrondse broedplaatsen zoals kruipruimtes waar water in staat.



Vermoedelijk zorgt diezelfde variant ook nu voor overlast. Om dat zeker te weten, willen onderzoekers in Wageningen de steekmuggen onderzoeken. Tot 16 maart kun je steekmuggen die je in en rond huis vindt, doodslaan en opsturen.



Daarvoor heb je wel een flessendop, een stuk keukenrol, aluminiumfolie of huishoudfolie en een envelop nodig.



Zelfs muggen die beschadigd zijn door een harde klap, zijn welkom. En als er nog bloed in de mug zit, kan niet alleen de muggensoort en de hoeveelheid overlast, maar ook het bijtgedrag worden bepaald.



Want met dat bloed kunnen onderzoekers zien of dat van een mens, poes, konijn, vogel of ander dier komt. Die informatie heeft de universiteit nodig om in te kunnen schatten hoe groot de kans is op overdracht van de virussen van vogels naar mensen.



Het liefst voorkom je natuurlijk dat je gestoken wordt voor je de mug doodslaat.

Reacties

19-02-2021 14:25:30 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.474

OTindex: 83.194

Als ik een mug doodsla met den elektriekert en er zit bloed in, dan weet ik vrijwel zeker dat het mijn eigen bloed is.

Ik heb dus grotendeels mezelf doodgeslagen.....



Laatste edit 19-02-2021 14:25

19-02-2021 14:33:20 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.636

OTindex: 6.724

Wel een beetje jammer dat RTL er niet gelijk even het postadres bij zet waar je je prooi kunt dumpen.

