Kat keert na vier jaar terug naar huis

In Schotland heeft een verdwaalde kat na vier jaar opnieuw de weg naar huis gevonden. Dat meldt de Schotse dierenbescherming SPCA. De eigenaars waren “verbaasd” om Bella na al die jaren opnieuw in de armen te sluiten.



Bella verdween in het Schotse Dunfermline in 2017 op het moment dat haar eigenaars terug thuis kwamen van een vakantie. Op 29 januari werd ze kletsnat schuilend onder een auto op zo’n 24 kilometer van haar thuis gespot.



Eigenaar Joe Caldicott en zijn drie zonen waren naar eigen zeggen “verbaasd” toen ze het nieuws vernamen. “We waren in shock maar tezelfdertijd ook verheugd”, aldus Calidcott. “Onze zonen zijn in de wolken om Bella terug te hebben. Ze was de eerste dagen wat onzeker, maar nu is het alsof ze nooit is weggeweest.”

Reacties

Oudgediende



O ja hoor, ze waren weer eens 'in shock'. Hebben ze het overleefd?

Oudgediende



Taalverloedering, dat is het! @venzje : Tegenwoordig ben je als je even verbaasd opkijkt gelijk in shock.Taalverloedering, dat is het!

Erelid



Quote:

Eigenaar Joe Caldicott en zijn drie zonen waren naar eigen zeggen “verbaasd” toen ze het nieuws vernamen. @venzje : En de zin begon zo goed

