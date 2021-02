Door regelmatig met je kat te spelen red je vogels

Katten mogen dan wel zalige huisdieren zijn, wanneer ze niet met jou in de zetel liggen te krioelen, zijn het ook genadeloze moordmachines. De gemiddelde Minoes zou elke week zo’n twee kleine zoogdieren en vogels doden. Niet niks dus, maar als baasje kan je ervoor zorgen dat er minder slachtoffers vallen.



Dat is althans de conclusie van een nieuwe studie van wetenschappers van de universiteit van Exeter in Groot-Brittannië. Om tot dat oordeel te komen, volgden de onderzoekers 12 weken lang 355 katten, verspreid over 219 gezinnen.



Uit de analyse van de resultaten bleek dat baasjes twee dingen kunnen doen om hun kat in toom te houden. Ten eerste is het belangrijk om elke dag vijf à tien minuten met je viervoeter te spelen, want daardoor vangen ze tot een kwart minder prooien. Ten tweede besteed je maar beter aandacht aan het voer van je kat. Dat kan de moorddadigheid van je poes met 36% inperken. Concreet zijn het brokjes met vleeseiwitten (en dus geen vegetarische vervangers) die ervoor zorgen dat poeslief minder gaat jagen. Overtuigde vegetariërs en veganisten staan dus voor een moeilijke keuze: of voeding kopen met vlees erin, of accepteren dat je kat meer kleine zoogdieren en vogels doodt.

19-02-2021 09:07:48 allone

Wat een keuzes.

Gisteren lagen er nog nieren van een muis op de mat, de rest van zijn prooi had de kat opgegeten. En nee, zij krijgt goed voedsel, dierlijke eiwitten dus, het is geen vegetarische kat, wat sowieso onzin is, want die bestaan volgens mij niet.

Muizen-vangen is een van de belangrijkste taken van een kat, misschien wel de enige reden dat hij tot huisdier geworden is.

Maar ja, tijden veranderen. Nou mag hij ineens geen muizen meer vangen. Hoewel het waarschijnlijk de vogels zijn, waarover men zich het meest zorgen maakt.

Wat is er met het idee 'survival of the fittest' gebeurd?



19-02-2021 09:12:04 Mamsie

En hem ook niet te royaal voeren. @allone : Jahaa..... En wie last heeft van muizen moet dus niét met zijn kat spelen.En hem ook niet te royaal voeren.

19-02-2021 09:16:13 Mamsie

@allone : Gelukkig heb ik geen last van muizen. Nou ja, hooguit héél sporadisch een verdwaald beestje dat vanuit de tuin de keuken is binnengelopen.

19-02-2021 09:22:42 KhunAxe

Ik vind dan ook dat we niet te moeilijk moeten doen, 2 'slachtoffers' per week vind ik acceptabel, zeker als de katten, zo uit



Natuur mensen, natuur! Wijzelf hebben het jachtinstinct van katten aangescherpt door de eeuwen heen, dus zoals gebruikelijk ligt hier wederom de uiteindelijke verantwoording bij ons. Katten werden van oudsher gehouden om ongedierte te doden, muizen, ratten en meer van zulks. Zo onze @Emmo gegarandeerd weet hadden zelfs de schepen vroeger een kat aan boord om het ongedierte te bestrijden, de zogeheten scheepskatIk vind dan ook dat we niet te moeilijk moeten doen, 2 'slachtoffers' per week vind ik acceptabel, zeker als de katten, zo uit @allone 's reactie blijkt, gewoon het gevangen beestje opvreten.Natuur mensen, natuur! Wijzelf hebben het jachtinstinct van katten aangescherpt door de eeuwen heen, dus zoals gebruikelijk ligt hier wederom de uiteindelijke verantwoording bij ons.

19-02-2021 09:23:27 allone

Aangezien ik aan de rand van het bos woon, zullen er genoeg muizen zijn, maar ik heb er tot nu toe nog geen in huis gezien. @Mamsie : en daarom heb je ook geen katAangezien ik aan de rand van het bos woon, zullen er genoeg muizen zijn, maar ik heb er tot nu toe nog geen in huis gezien.

19-02-2021 09:26:27 KhunAxe

Niet alleen zijn dat hele kleine diertjes, het zijn ook nogeens nachtdiertjes. Dus het is begrijpelijk waarom je ze zelden tot nooit ziet. @allone : Ah, dat zullen dan vast en zeker bosmuizen zijn!Niet alleen zijn dat hele kleine diertjes, het zijn ook nogeens nachtdiertjes. Dus het is begrijpelijk waarom je ze zelden tot nooit ziet.

19-02-2021 09:28:55 Mamsie

En daar kwamen uiteraard muizen op af.

De katten waren een geducht wapen in de strijd tegen deze beesten en werden dus gezien als de redders van het graan en daarmee het eten. @KhunAxe : Het is daarom historisch zeer verklaarbaar waarom katten in het oude Egypte zowat heilig waren. Egypte was in die tijden een grote graanproducent.En daar kwamen uiteraard muizen op af.De katten waren een geducht wapen in de strijd tegen deze beesten en werden dus gezien als de redders van het graan en daarmee het eten.

19-02-2021 09:38:18 KhunAxe

Dus ondanks dat ze zowat als heiligen werden beschouwd waren ze hun leven verre van zeker in het oude Egyote. @Mamsie : Klopt als ene bus. En als dank werden ze met duizenden tegelijk afgemaakt en gemummificeerd of verbrand en in urnen gedaan zodat de Egyptenaren ze als een soort geluksbrenger konden kopen om op de schoorsteen te zetten of mee begraven te worden als ze het hoekje omgingen.Dus ondanks dat ze zowat als heiligen werden beschouwd waren ze hun leven verre van zeker in het oude Egyote.

19-02-2021 10:57:44 Mamsie

@KhunAxe : Wie of wat was dat wél in die oude tijden.....

19-02-2021 11:41:07 BatFish

@KhunAxe :



QuoteIk vind dan ook dat we niet te moeilijk moeten doen, 2 'slachtoffers' per week vind ik acceptabel, zeker als de katten, zo uit @allone 's reactie blijkt, gewoon het gevangen beestje opvreten. Het is wat je acceptable vindt. Zolang het puur over muizen gaat is er geen probleem. Het gaat echter ook over tuinvogels en in sommige gevallen over zeldzame beesten. Nederland heeft 2.6 miljoen katten. Als die per week 2 beesten pakken is dat dus 2.6 miljoen x 2 x 52 =270 miljoen dieren per jaar. Zeker op vogelpopulaties is de impact behoorlijk.

19-02-2021 11:53:00 KhunAxe

Dus ik huiver om in deze tegen je in te gaan, (jij bent biologe meen ik me te herinneren), maar toch doe ik het Ik ben van mening dat je het té zwartgallig afschildert.



Ik heb ruim 20 jaar katten gehad en het is één keer voorgekomen dat Jantje, een beest van een kater, een duif heeft verschalkt, verder hebben mijn katten zover ik weet nooit een vogel gevangen.



Jantjes moeder Tabby ging zelfs in de kooi van de cavia liggen om gezellig met dat beestje te pitten



Je hebt natuurlijk gelijk als je zegt dat iedere dode zeldzame vogel jammer is, maar ik denk zo dat er veel meer dieren zijn die op vogels jagen, het hoort erbij..



@BatFish : 2.6 miljoen katten, en wat staat daar tegenover? Vele miljoenen, ontelbaar miljoenen muizen en ratten. Jij gaat er vanuit dat elke kat 2 vogels per week vangt en opvreet. Dat is een worst case scenario, ze vangen ook andere dieren dan enkel vogels en ik vermoed dat heus niet alle 2.6 miljoen katten vaak buiten komen, laat staan op jacht gaan.Dus ik huiver om in deze tegen je in te gaan, (jij bent biologe meen ik me te herinneren), maar toch doe ik hetIk ben van mening dat je het té zwartgallig afschildert.Ik heb ruim 20 jaar katten gehad en het is één keer voorgekomen dat Jantje, een beest van een kater, een duif heeft verschalkt, verder hebben mijn katten zover ik weet nooit een vogel gevangen.Jantjes moeder Tabby ging zelfs in de kooi van de cavia liggen om gezellig met dat beestje te pittenJe hebt natuurlijk gelijk als je zegt dat iedere dode zeldzame vogel jammer is, maar ik denk zo dat er veel meer dieren zijn die op vogels jagen, het hoort erbij..

19-02-2021 14:00:08 BatFish

@KhunAxe : Studies hebben aangetoond dat huiskatten de grootste anthropogene negatieve impact hebben op vogelpopulaties. Niet in Nederland, maar in landen als Nieuw Zeeland zijn soorten aantoonbaar uitgestorven door huiskatten. Dat kun je natuurlijk "acceptabel" vinden - dat is een subjectieve mening. Goed onderbouwde wetenschappelijke studies (waar ik een aantal van de auteurs inderdaad persoonlijk ken) geven aan dat de impact groot is en voor sommige soorten desastreus. Ik laat het aan jou of je dat acceptabel vindt.

19-02-2021 15:12:36 Grouse

Vorige winter had ik een azuurmees in de tuin. En een kat. Ik begrijp waarom die vogeltjes zeldzaam zijn

