Oekraïner verzint moord in hoop dat politie straat sneeuwvrij maakt

Een man in Oekraïne probeerde zijn straatje op een wel heel bijzondere manier sneeuwvrij te krijgen. Hij belde de politie en zei dat hij een moord had gepleegd. Als agenten hem wilden komen arresteren, moesten ze wel even een sneeuwploeg meenemen.



De man belde de politie afgelopen zaterdagavond op en vertelde agenten dat hij zijn schoonvader vermoord had. Hij zou hem meerdere keren in de borst hebben gestoken.



"Tegelijkertijd waarschuwde hij de politie dat ze met een sneeuwploeg moesten komen om hem te arresteren", vertelde een woordvoerder van de regionale politie. Volgens de man was er geen andere manier om bij hem te komen, vanwege alle sneeuwval. Dat schrijft The Guardian.



Agenten besloten op zoek te gaan naar de man. Ze namen geen sneeuwploeg maar een terreinwagen mee.



"Bij aankomst bleek dat de schoonvader van de man inderdaad in het huis aanwezig was", vertelt de politiewoordvoerder. "Hij was in levenden lijve en ongedeerd. Niemand had hem aangevallen."



De 'moordenaar' gaf vervolgens toe dat hij de moord verzonnen had, om zo zijn straatje sneeuwvrij te krijgen.



Eerder op de dag had de gemeente de straat al wel sneeuwvrij gemaakt, maar de man was 'niet tevreden' met het resultaat.



De man riskeert een boete van 119 Oekraïense grivna (3,50 euro) vanwege de valse melding.

Voor 3,50 kan je nog wel eens een valse melding maken.

@Buick : Misschien is 119 grivna wel een maandloon daar.

