Servies van ‘milieuvriendelijk’ bamboe uit de handel vanwege gevaarlijke gifstoffen

Serviesgoed van bamboe en melaminekunststof, zoals bekers die voor ‘to go’ worden gebruikt, mag niet meer worden verkocht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt dat het servies gifstoffen afgeeft wanneer het in contact komt met warmte. Dat kan leiden tot maagirritatie. Vooral voor kleine kinderen is deze stof gevaarlijk.De waarschuwing staat in een brief die minister Tamara van Ark (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer stuurt. De NVWA en Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) adviseren om het servies van bamboe-melamine, waar ook bekers en schaaltjes van worden gemaakt, niet meer te gebruiken.De importeurs en aanbieders van deze producten krijgen een mededeling van de NVWA dat zij de producten meteen uit de handel moeten halen. Consumenten die deze artikelen nog aantreffen, kunnen dit melden bij de Voedsel- en Warenautoriteit.Wanneer mensen stoppen met het gebruiken, verdwijnt ook het gezondheidsrisico direct, schrijft de minister. ‘Het is onwaarschijnlijk dat zich na het stoppen van het gebruik nog klachten zullen ontwikkelen.’ Het Voedingscentrum adviseert om servies gemaakt van alleen melaminekunststof, zonder toevoeging van bamboe of mais, niet te gebruiken voor heet eten en drinken voor kinderen tot 3 jaar.Wie het servies nog verkoopt, kan daarop worden aangesproken door de Voedsel- en Warenautoriteit. Die treedt handhavend op, zo valt op de site te lezen. Bamboe-melamine serviesgoed is in trek vanwege de vermeende duurzaamheid. Online zijn veel soorten bordjes, bekers en kommetjes te koop van dit materiaal. Hoewel deze volgens de verkopers van ‘bamboe’ zijn gemaakt, gaat het eigenlijk om melaminekunststof waaraan bamboevezels zijn toegevoegd. Ze geven stoffen als formaldehyde en melamine af die bij te hoge hoeveelheden schadelijk zijn voor de gezondheid, zo meldt de site.Een te hoge inname van formaldehyde kan leiden tot maagirritatie en maagzweren. Op basis van de risicobeoordeling adviseert BuRO om alle kunststof serviesgoed waarin bamboe en/of maisvezels zijn verwerkt niet meer te gebruiken. Ook zouden dergelijke producten van de markt moeten worden geweerd. BuRO wijst er bovendien op dat bamboe- en maisvezels als toevoeging aan kunststof serviesgoed niet is beoordeeld door de EU-voedselveiligheidsautoriteit (EFSA); de veiligheid kan daarom niet worden gegarandeerd. Het toevoegen van bamboe- en maisvezels aan kunststof gebruiksartikelen zoals serviesgoed is daarom niet toegestaan.