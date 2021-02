Vrouw wil eicellen voor US$ 50.000 verkopen aan mannen die willen dat hun kinderen op haar lijken

Influencer Marcela Iglesias uit Los Angeles, VS, was stomverbaasd toen ze een bericht ontving van een fan die aanbood om voor haar ‘eieren’ te betalen, omdat hij wil dat zijn kinderen er precies zo uitzien als zij.Marcela zegt dat ze daarna een aantal verzoeken kreeg van mannen die haar eicellen willen kopen, maar het zal ze aardig wat kosten.Marcela die op een barbiepop lijkt, zegt dat ze alleen daartoe zal overgaan als men bereid is om US$ 50.000 te betalen per eicel.Dit is niet de eerste keer dat ze door mensen wordt benaderd om haar eicellen te kopen. Ook vrienden hebben het haar eens gevraagd.(Red.: Ze staan er alleen niet bij stil dat plastische ingrepen niet erfelijk zijn. )