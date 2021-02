Man in Florida steelt verlovingsring van ene vriendin en vraagt andere vriendin ten huwelijk met gestolen sieraad

De politie van Orange City, in de Amerikaanse staat Florida, zijn op zoek naar ene Joseph Davis (48 ) voor diefstal. Hij heeft de verlovingsring en tr

17-02-2021 18:54:09

En was de ene vriendin getrouwd met de gever van haar verlovings- en trouwring? Waarom was die man dan niet haar partner? En zei de andere vrouw 'ja' op het huwelijksaanzoek? Blijkbaar wel, als ze een foto op FB had gezet. Waarom zegt ze 'ja' tegen iemand die ze blijkbaar niet kent?