Man haalt hond van het ijs, zakt er zelf door

De brandweer heeft zaterdagochtend in Lelystad een man uit het water gehaald. Die was iets voor half twaalf door het ijs gezakt aan de Voorstraat.



De man ging het ijs op, omdat zijn hond er vandoor ging. Toen de man het dier wilde 'redden', zakte hij zelf door het ijs.



Voordat de hulpdiensten arriveerden, hebben omstanders geprobeerd om hem uit het water te krijgen. Uiteindelijk moest de brandweer de man helpen. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

17-02-2021 14:17:22 Emmo

Een bekend spreekwoord luidt: Wie een kuil graaft voor een ander valt er zalf in. Hoe gaat dit nu met wakken?

17-02-2021 14:53:12 Emmo

@venzje : Ik hamer nog wel eens op een verkeerde toets zonder het zelf in de gaten te hebben...

17-02-2021 15:00:00 venzje

@Emmo : Ik ook. En de veelgebruikte e en a worden in al mijn anthousiesma ook door mij weleens verwisseld.

17-02-2021 15:13:54 Buick

@Emmo , ik dacht even dat je typte met een aardappel in je mond

